Yoshitake Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Yoshitake liegt bei 42,65, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,05 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Yoshitake neutral waren. Auch in den Diskussionen der vergangenen Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Yoshitake über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktivität im Netz war dabei durchschnittlich, was auf eine "neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls auf einen "neutral"-Wert hindeutet. Somit wird Yoshitake in diesem Punkt insgesamt als "neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yoshitake-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 804,09 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 840 JPY, was einer Abweichung von +4,47 Prozent entspricht und daher zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer kurzfristigen "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Yoshitake also eine "neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.