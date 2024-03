Yoshinoya Holdings Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "YOSHINOYA HLDGS CO LTD.":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Yoshinoya-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wobei an drei Tagen positive Diskussionen überwogen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen der Anleger hervorgetan. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiterer Indikator, um die aktuelle Situation der Aktie zu bewerten, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,76 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der etwas langfristigere RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,49 eine neutrale Einschätzung. Bezüglich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet erhält Yoshinoya ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yoshinoya-Aktie bei 2998,56 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3227 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,62 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Abstand von -1,08 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yoshinoya-Aktie somit eine "Gut"-Gesamtbewertung.