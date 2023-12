Yoshinoya Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt wird. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI der Yoshinoya liegt bei 53,45, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher eine negative Beurteilung für diese Kategorie abgegeben.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Schlusskurs von 2789,78 JPY für die Yoshinoya-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3134 JPY (+12,34 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt (3264,8 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,01 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Yoshinoya-Aktie insgesamt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als gut eingestuft.