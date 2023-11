Yoshinoya Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Yoshinoya-Aktie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yoshinoya-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 42,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI für Yoshinoya.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Yoshinoya diskutiert, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Yoshinoya basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Yoshinoya-Aktie liegt mit 3291 JPY 4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 20,6 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.