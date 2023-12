York Water, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Central Garden":

Die York Water-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,94 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (38,67 USD) um -5,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies zeigt eine Abweichung von -5,54 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 37,63 USD, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,16 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung, 4,63) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der York Water-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei York Water beträgt das aktuelle KGV 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" im Durchschnitt ein KGV von 125 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Sollten York Water Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich York Water jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen York Water-Analyse.

York Water: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...