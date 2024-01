York Water-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI von York Water liegt momentan bei 51,5 Punkten für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 49,51, was ebenfalls auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für York Water 2,16 Prozent. Dies liegt nur leicht über dem Mittelwert von 1,83 Prozent für diese Aktie und führt zu einer neutralen Bewertung durch die Analysten.

Die technische Analyse der York Water-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 40,81 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,36 USD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 37,88 USD für den 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für York Water in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.