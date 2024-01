York Water Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der York Water liegt derzeit bei 90,71, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,4 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für York Water in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhalten die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von York Water im letzten Jahr eine Rendite von -15,47 Prozent erzielt, was 66,2 Prozent unter dem Durchschnitt (50,73 Prozent) der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 50,73 Prozent, und York Water liegt aktuell 66,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung in Bezug auf York Water. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deuten auf überwiegend positive Themen in den Diskussionen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von York Water basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.