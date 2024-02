York Water Aktie: Kaum zu glauben!

York Water wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen.

Maßgeblich für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei York Water zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für York Water zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und gibt für York Water einen Wert von 40,66 an, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für York Water 2,28 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,85) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von York Water eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.