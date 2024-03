York Water Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurden auch positive Themen in Bezug auf das Unternehmen York Water verstärkt diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der York Water-Aktie beträgt derzeit 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,76 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte York Water in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,29 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche, die im Durchschnitt um -2,35 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent verzeichnete, liegt York Water um 16,94 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei York Water beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -2,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.