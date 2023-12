York Harbour Metals-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der York Harbour Metals liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 56 für die York Harbour Metals, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die York Harbour Metals daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von York Harbour Metals hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, wodurch sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In technischer Hinsicht ist die York Harbour Metals mit einem Kurs von 0,09 CAD nun -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -62,5 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die York Harbour Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine "Gut"-Einstufung.