York Harbour Metals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die York Harbour Metals wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,085 CAD um -43,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,1 CAD, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei York Harbour Metals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) der York Harbour Metals liegt bei 71,43 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für das Unternehmen zeigt mit einem Wert von 60 hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, wofür die Einstufung "Neutral" vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend negatives Bild. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat im letzten Monat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die York Harbour Metals-Aktie führt.