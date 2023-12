York Harbour Metals Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für York Harbour Metals wurde der 7-Tage-RSI mit 66,67 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 55, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei York Harbour Metals konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird York Harbour Metals für diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der York Harbour Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um York Harbour Metals beschäftigte. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".