Yorbeau Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Yorbeau-Aktie wird aktuell eine neutrale Bewertung zugewiesen, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie wird als durchschnittlich angesehen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringe Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Yorbeau-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 0,04 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,05 CAD liegt deutlich darüber, was eine positive Abweichung von 25 Prozent darstellt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Yorbeau-Aktie eine positive Bewertung und wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Yorbeau liegt bei 0 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 0 eine Überverkauft-Situation an, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yorbeau mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.