Yorbeau Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Yorbeau-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Yorbeau-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Yorbeau festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der Dividendenrendite schneidet Yorbeau mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 3,57%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yorbeau-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Yorbeau basierend auf der RSI-Bewertung.

Insgesamt wird die Yorbeau-Aktie somit in den betrachteten Kategorien mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was auf eine stabile, aber nicht herausragende Entwicklung hinweist.