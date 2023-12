Yorbeau Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten vier Wochen wurden bei Yorbeau keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Yorbeau in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yorbeau derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,84 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,84 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Yorbeau derzeit bei 0,05 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,04 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,04 CAD erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Yorbeau-Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yorbeau liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Somit erhält Yorbeau insgesamt in allen genannten Kategorien die Einstufung "Neutral", basierend auf den Bewertungen der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.