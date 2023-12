Yorbeau Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger bezüglich Yorbeau in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 50 wird Yorbeau als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Yorbeau derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage zeigt keine Abweichung, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Yorbeau mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird. Daher erhält Yorbeau von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".