Yonyou Network Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Yonyou Network hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" deutlich verschlechtert. Mit einer Rendite von -51,26 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,14 Prozent aufweist, schneidet Yonyou Network mit einer Rendite von -35,13 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale. Der aktuelle Kurs der Yonyou Network-Aktie liegt mit 11,39 CNH um -36,08 Prozent unter dem GD200 (17,82 CNH), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 15,13 CNH liegt, zeigt sich mit einem Abstand von -24,72 Prozent ein negatives Signal. Insgesamt wird der Kurs der Yonyou Network-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yonyou Network liegt bei 57,43 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI eine Überkaufssituation an, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Yonyou Network festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yonyou Network in diesem Bereich daher ein "Gut".