Yonyou Network Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Yonyou Network Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 19,59 CNH gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 16,61 CNH liegt, was einem Abstand von -15,21 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 17,02 CNH, was einer Differenz von -2,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Yonyou Network. Dies wurde durch die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden 4 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yonyou Network Aktie mit einem Wert von 77,71 als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral" Signal ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Yonyou Network die Einstufung: "Schlecht".