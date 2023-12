Yonkyu Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Bei Yonkyu liegt der RSI bei 60, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,85 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yonkyu ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Yonkyu auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2370,76 JPY, während der Aktienkurs bei 2280 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,83 Prozent entspricht. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2269,82 JPY, was einer Abweichung von +0,45 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb Yonkyu eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.