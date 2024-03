Yonkyu Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie von Yonkyu wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Yonkyu.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Somit erhält Yonkyu auch nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich besonders mit negativen Aspekten von Yonkyu beschäftigt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Tendenz, da der letzte Schlusskurs um +6,29 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Yonkyu-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien unterschiedliche Einschätzungen, wobei das Anleger-Sentiment und die technische Analyse zu einer eher negativen bzw. neutralen Bewertung führen.