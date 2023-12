Yonkyu Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des "Buzz" rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ermöglichen. Bei Yonkyu wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI der Yonkyu liegt bei 73,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Yonkyu daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Yonkyu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Yonkyu derzeit -0,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,85 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung für die Yonkyu Aktie.