Yonkyu Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Diskussionen über Yonkyu in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Yonkyu in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Yonkyu zeigte hierbei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yonkyu-Aktie hat einen Wert von 98, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,74, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Yonkyu.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Yonkyu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Yonkyu-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.