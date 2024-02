Yonkyu Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yonkyu. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,77 Punkte, was darauf hinweist, dass Yonkyu weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 22,03, was darauf hindeutet, dass Yonkyu hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "gut" eingestuft. Insgesamt wird Yonkyu für diesen Punkt unserer Analyse als "gut" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Yonkyu konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie für diesen Aspekt als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Yonkyu notiert derzeit bei 2450 JPY, was +4,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, und daher zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "gut" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,43 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen rund um Yonkyu auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen überwiegend positive Themen rund um den Wert. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Yonkyu sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "gut" angemessen bewertet.