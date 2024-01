Yonkyu Aktie: Da kann man nur noch staunen

In der technischen Analyse von Yonkyu haben starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation unserer Programme in den letzten Wochen gezeigt, dass die Stimmung für das Unternehmen kaum verändert ist. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,52 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine geringe Abweichung von +0,28 Prozent auf. Daher erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Yonkyu zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yonkyu gesprochen. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen Yonkyu.