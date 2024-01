Yonker Environmental Protection Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Yonker Environmental Protection-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, so ist dieser weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergibt eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie jedoch als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Yonker Environmental Protection daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten. Bei der Aktie von Yonker Environmental Protection gab es in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Yonker Environmental Protection-Aktie mit 5,38 CNH derzeit -4,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Yonker Environmental Protection-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -4,93 Prozent erzielt, was 5,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,42 Prozent, und Yonker Environmental Protection liegt aktuell 6,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.