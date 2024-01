Yongxing Special Stainless Steel Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Yongxing Special Materials-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität war jedoch höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten in letzter Zeit vor allem negative Meinungen über Yongxing Special Materials. Insgesamt führte dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yongxing Special Materials wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 30,73 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 37,07, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 58,14 CNH für die Yongxing Special Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 50,76 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs und führt zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt erhält die Yongxing Special Materials-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.