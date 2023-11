Yongsheng Advanced Materials Aktie: Das war ja klar …

Branchenvergleich Aktienkurs: Yongsheng Advanced Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,79 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich dazu erreichte die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine mittlere Rendite von 21,03 Prozent, wobei Yongsheng Advanced Materials mit 8,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Yongsheng Advanced Materials derzeit 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yongsheng Advanced Materials liegt bei 8,71, was 76 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (36,07). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität von Yongsheng Advanced Materials die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Yongsheng Advanced Materials.