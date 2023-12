Yongsheng Advanced Materials Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Yongsheng Advanced Materials 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". In dieser Kategorie erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche unrentabel ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yongsheng Advanced Materials beträgt aktuell 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 32 haben, unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in Bezug auf Yongsheng Advanced Materials war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Yongsheng Advanced Materials eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) von 0, was auf ein überverkauftes Niveau hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bestätigt ebenfalls diese "Gut"-Einschätzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yongsheng Advanced Materials aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten eine positive Bewertung erhält, während die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche als unrentabel erscheint. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.