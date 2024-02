Yongsheng Advanced Materials Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Yongsheng Advanced Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 17,05 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,82 Prozent, wobei Yongsheng Advanced Materials aktuell 8,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Yongsheng Advanced Materials in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch wird Yongsheng Advanced Materials insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent und liegt somit 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie von Yongsheng Advanced Materials aufgrund der Rendite und Anleger-Stimmung, während die Einschätzungen hinsichtlich Sentiment und Buzz sowie Dividende eher neutral bis negativ ausfallen.