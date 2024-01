Yongsheng Advanced Materials Aktie: Keine Panik!

Die Aktie von Yongsheng Advanced Materials hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,88 HKD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,99 HKD, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,98 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+1,02 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Yongsheng Advanced Materials eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yongsheng Advanced Materials mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Yongsheng Advanced Materials haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yongsheng Advanced Materials in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Yongsheng Advanced Materials eine Performance von 12,5 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -4,38 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch um 9,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.