Yongsheng Advanced Materials Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Yongsheng Advanced Materials-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,86 HKD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,98 HKD, was einem Unterschied von +13,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,97 HKD, was einem Unterschied von +1,03 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Yongsheng Advanced Materials für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral, genauso wie die Themen, die von Nutzern in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Yongsheng Advanced Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,79 Prozent. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -11,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 24,47 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Yongsheng Advanced Materials mit 3,52 Prozent eine Überperformance erzielt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Yongsheng Advanced Materials überverkauft ist, wodurch das Wertpapier in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.