Yongnam Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Yongnam-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,026 SGD gehandelt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Abweichung vom GD200 ebenfalls bei -13,33 Prozent, wodurch auch hier die Einschätzung als "Schlecht" erfolgt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Yongnam in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert werden, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yongnam-Aktie beträgt derzeit 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage lassen keine überkauften oder überverkauften Signale erkennen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbildung führt.