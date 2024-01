Yongnam Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Yongnam hat der RSI einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren, die Auf- oder Abwärtstrends anzeigen, liegt der 200-Tages-Durchschnitt der Yongnam-Aktie aktuell bei 0,03 SGD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -13,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,026 SGD) darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 SGD weist eine Abweichung von -13,33 Prozent auf. Daraus resultiert insgesamt eine schlechte Bewertung für die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu Yongnam. Die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Yongnam im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,83 Prozent erzielt, was 40,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -4,44 Prozent, wobei Yongnam aktuell 41,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.