Yongnam Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Yongnam hat im letzten Jahr eine Rendite von -45,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Unterperformance von 39,03 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -6,85 Prozent, wobei Yongnam aktuell 38,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yongnam. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Yongnam aktuell weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt ergibt sich daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Yongnam beträgt 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In den letzten zwei Wochen wurde Yongnam von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.