Yongnam Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs des Bauunternehmens Yongnam hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -8,47 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Yongnam im Branchenvergleich um -37,36 Prozent unterperformt hat. Im Industriesektor lag die durchschnittliche Rendite bei -9,34 Prozent, und Yongnam unterperformte um 36,5 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Yongnams RSI liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Das gilt auch für den RSI25, der sich ebenfalls auf 50 beläuft. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält Yongnam ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 SGD, während der Aktienkurs bei 0,026 SGD um -13,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von -13,33 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Yongnam wird als insgesamt "Neutral" eingestuft. In den sozialen Medien gab es keine auffällig positiven oder negativen Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.