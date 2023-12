Yongmao Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Yongmao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -6,27 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Yongmao eine Outperformance von +4,95 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Yongmao mit einer Rendite von -5,79 Prozent im letzten Jahr um 4,47 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Yongmao liegt der RSI7 aktuell bei 48,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Yongmao weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,02), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Yongmao-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse erhält die Yongmao-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,71 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,795 SGD) vergleicht. Hier ergibt sich eine Abweichung von +11,97 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Yongmao in den Diskussionsforen und Meinungsspaltens der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".