Yongmao Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse. Im Falle von Yongmao wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Yongmao-Aktie als weder überkauft noch überverkauft bewertet wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Yongmao basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutralere Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gibt es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Maschinen"-Branche hat sich Yongmao in den letzten 12 Monaten positiv entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Yongmao-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt eine durchschnittliche Schlusskurs von 0,71 SGD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.665 SGD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Yongmao also eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.