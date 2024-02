Yongmao Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Yongmao können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yongmao in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yongmao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,71 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,665 SGD -6,34 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 0,68 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,21 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Yongmao in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Yongmao-Aktie zeigt aktuell einen RSI-Wert von 50, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Yongmao im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,32 Prozent erzielt, was 7,8 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -8,79 Prozent, und Yongmao liegt aktuell 7,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.