Yongmao Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Yongmao: Eine Analyse der Finanzkennzahlen

Die Dividende von Yongmao beträgt 1,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,93 %) niedriger ist. Somit wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz 2,43 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt Yongmao im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -1,32 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die Rendite der "Maschinen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -10,75 Prozent, während Yongmao mit 9,43 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Yongmao in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yongmao liegt bei 5,94, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 21 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.