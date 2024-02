Yonghui Superstores wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Yonghui Superstores hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von -20,46 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 0 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Einzelhandelsbranche mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt Yonghui Superstores mit 3,16 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Aktienkurs von 2,56 CNH liegt mit -17,68 Prozent deutlich unter dem GD200 (3,11 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, ein Indikator für die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen, weist mit einem Kurs von 2,74 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Yonghui Superstores-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings fokussierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezüglich des Unternehmens Yonghui Superstores. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Yonghui Superstores-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,25 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Yonghui Superstores eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.