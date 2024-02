Yonghui Superstores Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung der Anleger gegenüber Yonghui Superstores hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analysten herausgefunden haben. Dies spiegelt sich nicht nur in den harten Faktoren wie Bilanzdaten wider, sondern auch in den weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien. Die Kommentare und Beiträge über das Unternehmen waren größtenteils positiv, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung jedoch in Richtung Negativität verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zunehmend negative Themen diskutiert. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yonghui Superstores in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Yonghui Superstores um 2,12 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -14,74 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Aufgrund dieser Abweichung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine geringe Abweichung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.