Yonghui Superstores Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Post":

Die Yonghui Superstores-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht analysiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,25 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,95 CNH weicht somit um -9,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,05 CNH) ergibt sich ein ähnliches Rating, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,14 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt auch hier ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich verzeichnet die Aktie eine Rendite von -20,16 Prozent im vergangenen Jahr, was 14,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Aktie um 15,35 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Kommunikation über Yonghui Superstores in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bewertet.