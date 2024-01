Yonghui Superstores Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Yonghui Superstores hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,16 Prozent erbracht, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine mittlere Rendite von -13,87 Prozent, wobei Yonghui Superstores mit 6,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yonghui Superstores-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 72, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie überkauft ist und somit auch nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yonghui Superstores ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert werden und der Meinungsmarkt sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Yonghui Superstores zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung gering ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.