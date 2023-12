Yonghe Medical Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung rund um die Aktien von Yonghe Medical wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine kürzlich durchgeführte Analyse zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. In Bezug auf diese beiden Faktoren zeigte die Aktie von Yonghe Medical eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yonghe Medical zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie daher die Note "Neutral".

Die technische Analyse der Yonghe Medical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,7 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,46 HKD, was einer Abweichung von -56,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yonghe Medical für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Yonghe Medical in den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die allgemeine Einschätzung und Stimmung rund um den Titel waren überwiegend neutral.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators lässt sich feststellen, dass Yonghe Medical aktuell mit einem Wert von 81,82 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch auf der Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aktie von Yonghe Medical in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse insgesamt mit "Neutral" und "Schlecht" angemessen bewertet wird.