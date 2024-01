Yonghe Medical Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Yonghe Medical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yonghe Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu ist Yonghe Medical auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Yonghe Medical wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Yonghe Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,35 HKD, während der Kurs der Aktie (2,24 HKD) um -58,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -21,4 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Yonghe Medical. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Yonghe Medical daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.