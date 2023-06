Yonggao Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

An der Börse notiert die Aktie Era am 28.06.2023, 22:14 Uhr, mit dem Kurs von 5.51 CNH. Die Aktie der Era wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Die Aussichten für Era haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Era. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die Era ist mit einem Kurs von 5,51 CNH inzwischen +4,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,09 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet Era niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 48,42 Prozentpunkte (0,22 % gegenüber 48,64 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

