Yonggao Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Era liegt bei 35,42, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Diese Kennzahl setzt die Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse der letzten 7 Tage in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Ein RSI von 60 für die Era-Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analysen von sozialen Plattformen ergaben, dass die Kommentare zu Era überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Era wird anhand von Beiträgen im Internet und der Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 5,35 CNH für den Schlusskurs der Era-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,04 CNH, was einem Unterschied von -5,79 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 5,16 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Era in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Yonggao-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Yonggao jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yonggao-Analyse.

Yonggao: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...