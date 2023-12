Yonggao Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Era wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Era derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,37 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,04 CNH liegt und somit um -6,15 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Era-Aktie liegt bei 79, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,43, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Era.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Era unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.