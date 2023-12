Yonggao Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Aktie Era zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,35 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,81 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10,09 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,16 CNH, was einen Abstand von -6,78 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Era liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 69,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Era ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Era, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Era im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,01 Prozent erzielt, was 19,22 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt durchschnittlich -8,21 Prozent, wobei Era aktuell 19,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.