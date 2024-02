Yonex-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Resources":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Yonex gesprochen. Als Ergebnis stufte die Redaktion die Aktie als "Gut" ein, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Yonex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls bei 60,39, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Yonex-Aktie von 1149 JPY eine Entfernung von -18,01 Prozent vom GD200 (1401,32 JPY), was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1254,42 JPY, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Yonex-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um Yonex über einen längeren Zeitraum zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Yonex-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.